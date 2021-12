Facebook-Aktie: Messenger-Chef verlässt den Tech-Riesen!

Stan Chudnovsky, Vizepräsident für den Messenger von Facebook Inc. (NASDAQ:FB), sagt, dass er das Unternehmen im zweiten Quartal 2022 verlassen wird.

Chudnovsky machte die Ankündigung in einem Facebook-Post am Dienstag. Die Führungskraft bezeichnete seine 7,5-jährige Tätigkeit bei Facebook, das in Meta umbenannt wurde, als “erstaunlich”.

Facebooks Vizepräsidentin für Produktdesign , Loredana Crisan, wird Chudnovskys Nachfolgerin werden, wie er in seinem Posting schreibt.



