Facebook-Aktie: Könnte sie bald Sportwetten und iGaming anbieten?

Facebook, Inc.(NASDAQ:FB) führt Fantasy-Sport und andere Fantasy-Spiele ein, um die Verweildauer der Nutzer in der Unternehmens-App zu erhöhen.

Facebook Fantasy Games ist der Name des neuen Segments, das in der App des Unternehmens für iOS und Android angeboten wird. Das erste Spiel, das Facebook anbietet, heißt Pick & Play Sports und wird in Zusammenarbeit mit Whistle Sports angeboten. Die Nutzer erhalten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung