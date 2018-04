Facebook-Aktie: Jetzt wird es sehr, sehr spannend!

Liebe Leser,

wer aufregend investieren möchte, findet bei Facebook sicher einen interessanten Wert. Das Unternehmen hat nach zahlreichen Turbulenzen wegen der Datenschutzskandale nun erneut die Chance auf steigende Notierungen, so die Meinung vieler Analysten. Wie weit es gehen kann und wie sicher das ist, möchten wohl am liebsten chartanalytische Experten beantworten. Denn: Die Aktie ist formal in einen kurzfristigen charttechnischen Abwärtstrend gerutscht. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.