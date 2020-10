Facebook Aktie: Jetzt auch für Dating!

Facebook Inc (NASDAQ:FB) sagte am Mittwoch, dass es seinen Dating-Service auf Europa ausweitet, der bereits in 20 Ländern außerhalb des Kontinents verfügbar ist – einschließlich der Vereinigten Staaten.

Was geschah

Der Dienst ermöglicht es Mitgliedern, “sinnvolle Beziehungen” zu finden, die auf gemeinsamen Interessen, Ereignissen und Gruppen basieren, so eine Facebook-Erklärung.

Der Dating-Service des von Mark Zuckerberg geführten Unternehmens wird bestehende Facebook-Freunde nicht als potenzielle



