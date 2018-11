Facebook Aktie: Ist Facebook out?

In der Vergangenheit wurde schon häufiger darüber spekuliert, dass das soziale Netzwerk Facebook sich zu einem Treffpunkt älterer Generationen entwickeln könnte. In einer Studie von Hermes und dem ECC Köln scheint sich diese Vermutung zu bestätigen. So soll Facebook für jüngere Zielgruppen immer uninteressanter werden, wofür das hohe Durchschnittsalter verantwortlich gemacht wird.

Kinder und Jugendliche scheinen stattdessen Instagram und Snapchat zu bevorzugen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.