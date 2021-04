Facebook-Aktie: Hoch wie noch nie!

Die Facebook-Aktie führte gestern mit großem Abstand die Liste der Tagesgewinner im NASDAQ 100 Index an. Die Aktie des Social Media Giganten stieg um satte 7,3 Prozent auf fast 272 Euro. Damit markiert die Facebook-Aktie ein neues Allzeithoch. Facebook-Aktionäre dürfen sich freuen. Die Aktie hat im letzten Jahr knapp über 50 Prozent an Wert gewonnen. Was steckt hinter dem gestrigen Kurs-Turbo? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!