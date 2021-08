Facebook Aktie: Historischer Schritt!

Bloomberg berichtet, dass Facebook Inc.(NASDAQ:FB) einen Vorstoß in nicht-fungible Token plant, um deren wachsende Popularität zu nutzen. David Marcus, der die Entwicklung von Facebooks digitaler Geldbörse Novi leitet, beabsichtigt, NFT in die Geldbörse zu integrieren.

Facebook wartet darauf, die Geldbörse zusammen mit der digitalen Facebook-Währung Diem auf den Markt zu bringen, die von Marcus mitentwickelt wurde und regulatorische Hürden überwunden hat.

