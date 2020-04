Facebook Aktie: Hier kommt es bald zum Aderlass!

Facebook muss sich in Australien auf steigende Abgaben vorbereiten. Denn: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag mitteilte, soll Facebook seine Werbeeinnahmen künftig mit australischen Medien teilen. Das Gleiche gilt demnach auch für Google bzw. dessen Holding Alphabet.

Australiens Finanzminister Josh Frydenberg kündigte am Montag in Canberra entsprechende Maßnahmen an. Damit gehört Australien zu den ersten Ländern, die digitale Plattformen dazu zwingen werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



