Facebook Aktie: Flirten verboten!

Ohne viel Aufsehen überarbeitete Facebook im Oktober seine Gemeinschaftsstandards. Eine der Änderungen trat erst jetzt ans Tageslicht. Demnach sind Nutzern sowohl „vage anzügliche Bemerkungen“ als auch „sexuelle Andeutungen“ untersagt. Ein allzu offenes Flirten wird also wohl nicht erwünscht. Nach Ansicht von Experten sind de neuen Regelungen sehr unklar formuliert und könnten zu versehentlich gelöschten Inhalten führen. In Zukunft will Facebook ältere Versionen der Hausregeln ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.