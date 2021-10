Facebook-Aktie: Fängt an, sich zu erholen!

Wenn ein umstrittenes Unternehmen in einen negativen Nachrichtenzyklus gerät, kann dies eine ganze Weile andauern. Je nach Unternehmen und Marktumfeld kann dies verheerende Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

Das Unternehmen, auf das hier Bezug genommen wird, ist natürlich Facebook Inc. (NASDAQ:FB), die die PreMarket Prep Stock Of The Day ist. In diesem Artikel geht es nicht darum, die Anschuldigungen des Whistleblowers oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung