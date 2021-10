Facebook-Aktie: Fälle von Kindesmissbrauch mithilfe der Dienste?

Facebook Inc. (NASDAQ:FB) befindet sich inmitten einer weiteren Kontroverse – dieses Mal nach Berichten, dass die Social-Media-Dienste des Unternehmens seit 2017 in mehr als 5.000 Fälle von Kindesmissbrauch verwickelt waren.

Einem Bericht von CNET zufolge fordert die britische Wohltätigkeitsorganisation National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) Facebook auf, seine internen Untersuchungen zu Vorfällen von Kindesmissbrauch offenzulegen.

Die Wohltätigkeitsorganisation sagte, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung