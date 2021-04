Facebook Aktie: Facebook wird seinen 533 Millionen Nutzern das nicht sagen!

Facebook Inc. (NASDAQ:FB) plant nicht, mehr als 530 Millionen Nutzer zu benachrichtigen, deren persönliche Informationen online in einem massiven Datenbruch durchgesickert sind, berichtete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf einen Facebook-Sprecher.

Was geschah

Der Sprecher des Social-Media-Unternehmens sagte, es sei nicht sicher, ob es den vollen Überblick darüber habe, welche Nutzer benachrichtigt werden müssen, heißt es in dem Bericht.



