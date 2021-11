Facebook Aktie: Facebook verschiebt Tickerwechsel zu MVRS!

Die Social-Media-Plattform Facebook Inc. (NASDAQ:FB), die nun als Meta Platforms Inc. bekannt ist,wird nicht so schnell einen neuen Börsenticker erhalten wie ursprünglich prognostiziert.

Was geschah

Im Oktober kündigte Facebook Pläne an, seinen Namen in Meta zu ändern und ein neues Börsenkürzel MVRS zu wählen. Das Symbol sollte am 1. Dezember von FB in MVRS geändert werden. Das Unternehmen gab nach Börsenschluss am Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung