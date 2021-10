Facebook Aktie: Facebook verschärft Zugangsregeln für interne Diskussionsforen!

Facebook Inc. (NASDAQ:FB) hat nach den Enthüllungen von Whistleblowern, die sich bis in den Senat erstreckten, die Kontrollen über einige interne Diskussionsgruppen verschärft, berichtet das Wall Street Journal. Facebook bietet seinen Mitarbeitern Online-Diskussionsgruppen in einem internen Nachrichtensystem namens Workplace an, in denen die Mitarbeiter zusammenarbeiten oder Ideen austauschen können.

Der Whistleblower, ein ehemaliger Produktmanager, sah mehrere Unternehmensdokumente zum Schutz vor Wahlbeeinflussung auf



