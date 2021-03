Facebook Aktie: Facebook und Google arbeiten deshalb an 2 neuen Unterwasserkabeln!

Facebook Inc (NASDAQ:FB) plant zusammen mit Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) zwei Unterseekabel, die Südostasien mit Nordamerika verbinden sollen, berichtete Reuters am Montag.

Was geschah

Die beiden genannten Kabel – Echo und Bifrost – werden die ersten sein, die über eine neue, vielfältige Route durch die Javasee verlaufen und die trans-pazifische Unterwasserkapazität um fast 70% erhöhen, so Kevin Salvadori, Facebooks Vizepräsident für Netzwerkinvestitionen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung