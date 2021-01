Facebook Aktie: Facebook berichtet Q3 Gewinnschlag!

Facebook, Inc. (NASDAQ:FB) meldete die Ergebnisse für das dritte Quartal nach Börsenschluss am Donnerstag. Das Unternehmen gab an, im dritten Quartal 2,71 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 21,47 Milliarden Dollar verdient zu haben, gegenüber Erwartungen von 1,91 Dollar pro Aktie und 19,82 Milliarden Dollar.

Die Zahlen

Die gesamten Werbeeinnahmen stiegen von 17,383 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres auf 21,221 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung