Facebook Aktie: Facebook befreundet sich wegen dieser Aktion wieder mit Australien!

Facebook Inc. (NASDAQ:FB) wird die in Australien gesperrten Nachrichtenseiten in den kommenden Tagen wiederherstellen, nachdem es eine Einigung mit der Regierung des Landes erzielt hat. Das von Mark Zuckerberg geführte Unternehmen sagte in einer Erklärung am Montag, dass es in der Lage war, eine Einigung mit der australischen Regierung zu erzielen und schätzte die konstruktiven Gespräche, die es mit Schatzmeister Joshua Frydenberg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung