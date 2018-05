Facebook Aktie: Erholung geglückt!

Der Datenskandal rund um Cambridge Analytica schien für Facebook zu einem echten Desaster zu werden, welche auch an der Börse überdeutlich spürbar wurde. Innerhalb kürzester Zeit sackte der Aktienkurs um mehr als 20 Prozent ab! Während die Geschichte den Konzern an sich sicher noch einige Monate oder gar Jahre begleiten wird, so ist an der Börse schon längst wieder alles vergeben ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.