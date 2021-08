Facebook-Aktie: Einstieg in NFTs?

David Marcus, Mitbegründer des Kryptowährungsprojekts Diem von Facebook, Inc. (NASDAQ:FB) und Leiter von Facebook Financial, verriet, dass das Unternehmen Möglichkeiten für einen Einstieg in den NFT-Bereich prüft.

“Wir prüfen auf jeden Fall die Möglichkeiten, uns in diesem Bereich zu engagieren, weil wir glauben, dass wir in einer wirklich guten Position dafür sind”, sagte er in einem Interview mit Bloomberg Television.

