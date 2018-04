Facebook Aktie: EU-Datenschutz bleibt in Europa!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Umfassende neue EU-Datenschutzregeln gehen an Facebook nicht spurlos vorbei. Sollte das Unternehmen gegen diese Regeln verstoßen, so könnte es im schlimmsten Fall zu Strafzahlungen in Milliardenhöhe gezwungen werden. Genau davor schützt sich Facebook aber. Das EU-Recht wird nicht ins Ausland exportiert, stattdessen wird ein Großteil der rund zwei Milliarden Nutzer künftig anderen Ländern zugeordnet. Bisher galten für alle Mitglieder außerhalb der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.