Facebook Aktie: Deutlicher Dämpfer!

Einen deutlichen Dämpfer gab es in der vergangenen Woche bei der Facebook-Aktie für die Bullen. Sie hatten in den letzten Monaten eine angenehme Zeit, denn seit Anfang Oktober vollzog die Aktie eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Sie wurde auch zu Beginn der Woche zunächst fortgesetzt. Der Kurs stabilisierte sich am Montag auf dem Tief von 212,50 US-Dollar und stieg anschließend bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung