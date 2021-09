Facebook-Aktie: CNN sperrt seine Facebook-Seiten in Australien!

Überblick. (NYSE:T) CNN s hat den Zugang zu seinen(NASDAQ:FB) Seiten in Australien nach einem hohen Gerichtsurteil eingeschränkt, berichtet das Wall Street Journal. Das Gericht machte Medienunternehmen für verleumderische Inhalte in ihren Facebook-Posts verantwortlich. CNN bat Facebook um Hilfe, um die Kommentare auf allen seinen Seiten in Australien zu deaktivieren. Facebook weigerte sich jedoch, alle Kommentare auf den CNN-Seiten in Australien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!