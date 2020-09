Facebook Aktie: Die Bullen packen den Hammer aus!

Nachdem die Facebook-Aktie in der letzten Woche daran gescheitert ist, das am 26. August bei 304,67 US-Dollar ausgebildete Allzeithoch erneut zu überwinden, ging die Aktie in eine Konsolidierung über und fiel bis zum Freitag deutlich zurück. Das Tief wurde bei 271,14 US-Dollar ausgebildet.

Es lag damit unterhalb des Hochs vom 7. August bei 278,89 US-Dollar aber deutlich oberhalb des 50-Tagedurchschnitts.



