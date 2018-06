Facebook-Aktie: Besser geht es kaum!

Facebook hat am Dienstag etwas aufgesattelt. Zwar nun unwesentlich, aber immerhin nähert sich die Aktie wieder ihrem Allzeithoch. Damit bestätigt sich der charttechnische Aufwärtstrend, der bereits in den zurückliegenden Tagen sehr deutlich geworden war. Die Aussichten sind glänzend. Die Aktie kann rasch in Richtung 200 Euro steigen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.