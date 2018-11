Facebook-Aktie: Die Aussichten werden trüber!

Facebook hat in den vergangenen Sitzungen den übergeordneten Trend bestätigt. Die Aktie fiel weiter und ist innerhalb eines Monats damit – erneut – um 5 % gesunken. Nun konnte der Wert am Montag in Deutschland noch nicht einmal die Marke von 130 Euro halten. Die Notierungen dürften deshalb im übergeordneten charttechnischen Trend noch einmal deutlich schwächer werden, heißt es. Zumal die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.