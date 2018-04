Facebook-Aktie: Ein Ausbruch wie ein Vulkan!

Facebook ist wieder da. Die Aktie konnte am Donnerstag einen unfassbaren Aufschlag in Höhe von annähernd 10 % erreichen. Dies wiederum ist ein starkes Signal für einen neuerlichen charttechnischen Aufschwung. Die Aktie ist damit direkt wieder in der Zone zwischen 140 und 150 Euro angelangt. Somit ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Obergrenze von 150 Euro. Sofern diese ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.