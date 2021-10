Facebook-Aktie: Anleger warten auf Ergebnisse!

Vorbörsliche Marktteilnehmer

Die US-Aktienfutures wurden im vorbörslichen Handel leicht höher gehandelt, nachdem der Dow Jones in der vorangegangenen Sitzung auf einem neuen Höchststand geschlossen hatte. Die Anleger warten auf die Ergebniszahlen von Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Lennox International Inc. (NYSE:LII) und Kimberly Clark Corp (NYSE:KMB).

Der Chicago Fed National Activity Index für September soll um 8:30 Uhr ET veröffentlicht werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung