Facebook-Aktie: Alles, was Sie wissen müssen!

Überblick(NASDAQ:FB) plant, ab dem vierten Quartal 2021 die Finanzergebnisse in zwei operativen Segmenten zu veröffentlichen: Family of Apps und Facebook Reality Labs. Das Unternehmen teilte in der Einreichung auch mit, dass die Marktakzeptanz des digitalen Zahlungsnetzwerks mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Facebook wies darauf hin, dass es keine Garantie dafür gibt, dass Diem oder die damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen