Facebook-Aktie: Aktionäre dürfen sich freuen!

Wichtiges vorab! Das weltweit größte Social-Media-Unternehmen kündigte im Oktober ein Rebranding an. Hier ist ein Blick darauf, wie sich die Aktien seit der Ankündigung entwickelt haben. Was geschah? Facebook kündigte am 28. Oktober 2021 eine Umbenennung in Meta an, wie Benzinga Pro berichtete. “Verbindung entwickelt sich weiter und wir uns auch,” sagte das Unternehmen damals. “Das Metaverse ist die nächste… Hier weiterlesen