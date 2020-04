Facebook Aktie: 200-Tagelinie kurz überm Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Keppel":

Facebook Aktie | ISIN:US30303M1027 | WKN:A1JWVX

Bereits seit Ende 2017 pendelt dieses Wertpapier in einer Range von ca. 123 bis 220 USD. Der Rückgang in diesem Jahr erreichte mit 137 USD fast die Unterkante der Seitwärtsphase. Mit dem Anstieg der letzten Handelswoche kommt der Anteilschein nun der Oberkante recht nah. Es wurde 61,8 % der vorangegangenen Abwärtsbewegung wieder wettgemacht. In dieser Zone ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung