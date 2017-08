Facebook: Ad-Blocker entwickeln sich zur Gefahr für Umsätze!

Liebe Leser,

der Umsatz von Facebook im Segment Advertising (Werbung) stieg per Q2 2017 um 47 % gegenüber dem Vorjahr auf 9,2 Mrd. US-Dollar. Das Segment trägt zu 99 % zu den gesamten Umsätzen des Unternehmens bei. Gerade dieses Segment ist jedoch auch einem sehr hohen Wettbewerb ausgesetzt. Doch nicht nur das. Facebooks Umsätze im Segment Advertising sind immer mehr und mehr durch Ad-Blocker bedroht.

Neue Strategie

Um diesem Umstand zu begegnen, hat das Unternehmen seine Advertising-Strategie überdacht. Hierfür möchte Facebook in Zukunft weniger Werbeeinnahmen über die gängigen News-Feeds generieren, sondern über die eigenen Plattformen für Videos und zusätzlich dazu über Abonnements. Aufgrund der zunächst höheren Ausgaben, die aus der neuen Umsatz-Strategie hervorgehen, hatte das Unternehmen jüngst angekündigt, dass das Umsatzwachstum ab dem zweiten Halbjahr 2017 sich verlangsamen könnte. Zudem würden die Einnahmen, die über den Dienst Messenger generiert werden, die Rückgänge im Advertising nicht kompensieren können.

Netto weiterhin solide Gewinne erwartet

Netto verdiente Facebook per Q2 2017 3,9 Mrd. US-Dollar und damit 71 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertrumpfte Facebook sogar Google (Alphabet), was die Profitabilität angeht. Google hatte netto einen Gewinn von 3,5 Mrd. US-Dollar verzeichnet. Allerdings auch negativ beeinflusst durch die seitens der EU-Kartellwächter verhängte Strafe in Höhe von 2,7 Mrd. US-Dollar. Ohne diesen Effekt wäre der Nettogewinn bei 6,3 Mrd. US-Dollar ausgefallen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.