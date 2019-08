Facebook: Absolut zur Unzeit!

Facebook hat in China nicht viel zu melden, weil das soziale Netzwerk von der Zensur geblockt ist, dennoch dürfte sich auch die in Facebook investierten Anleger über die jüngste Verschärfung des sino-amerikanischen Handelskrieges am Freitag nicht gefreut haben. Denn sie kommt aus charttechnischer Sicht absolut zur Unzeit.

Mehr noch: Einen schlechteren Moment hätte sich Donald Trump für seine jüngsten Wut-Tweets ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung