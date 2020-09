Facebook A: Das wird jetzt wichtig!

Am 26. August markierte die Facebook-Aktie bei 304,67 US-Dollar ihr aktuelles Allzeithoch. Es konnte im September nicht mehr erreicht werden. Nach einem Hoch bei 297,60 US-Dollar ging die Aktie am 3. September in eine steile Abwärtsbewegung über. Sie stoppte zunächst auf Höhe des 50-Tagedurchschnitts.

Zur Monatsmitte hatten die Verkäufer den gleitenden Durchschnitt so weit aufgeweicht, dass er signifikant durchbrochen werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung