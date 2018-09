Facebook A: Die Käufer vergeben immer noch keine neuen Likes für die Aktie!

Nachdem die Facebook-Aktie am 26. März bei 149,02 US-Dollar ein Tief markiert hatte, bildete sie einen neuen Aufwärtstrend aus. Dieser hielt bis zum 25. Juli an, sodass die Aktie bis in den Hochsommer hinein ansteigen und und ein neues Allzeithoch bei 218,62 US-Dollar ausbilden konnte.

Von diesem Allzeithoch fiel die Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen zum 2. Quartal dynamisch zurück. Wie ein Stein fiel

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.