Facebook A: Die Käufer lassen nicht locker

Die Facebook-Aktie bildete Ende Juli bei 218,62 US-Dollar ein neues Allzeithoch aus und ging danach in eine ausgedehnte Korrektur über. Sie erstreckte sich über mehrere Monate, sodass der Kurs erst am 24. Dezember bei 123,02 US-Dollar ein Tief ausbildete. Von hier aus stieg die Aktie wieder an, sodass Mitte Januar der Bereich von 150,00 US-Dollar erreicht werden konnte.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.