Facebook A: Bald das nächste Allzeithoch?

In der hinter uns liegenden Woche konnte die Facebook-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung zunächst fortsetzen und in der Spitze auf ein neues Allzeithoch bei 222,63 US-Dollar ansteigen. Nach dem Hoch vom Donnerstag setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Da der Kurs am Freitag jedoch bereits wieder anstieg, ging die Aktie mit einem Wochenschlusskurs von 222,14 US-Dollar nur leicht unterhalb ihres neuen Allzeithochs aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Facebook A



mehr >