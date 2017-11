Fabrizio Ferrandina wird CEO der Zühlke Gruppe

Eschborn (ots) - Führungswechsel in der Zühlke Gruppe: ZurJahresmitte 2018 wird Fabrizio Ferrandina neben seiner Rolle als CEOder Zühlke Engineering Deutschland auch CEO der Unternehmensgruppe.Michael Hirsch, der seit 2007 CEO der Zühlke Gruppe war, wird zurWahl in den Verwaltungsrat der Gruppe vorgeschlagen."Fabrizio Ferrandina hat Zühlke in Deutschland seit der Gründungim Jahr 1998 als CEO geführt und zu einem der führenden Dienstleisterfür Innovationsprojekte in Deutschland ausgebaut. Ich freue michsehr, dass er seine Erfahrung und sein Knowhow jetzt als CEO derZühlke Gruppe einbringen wird", sagt Vorgänger Hirsch.Fabrizio Ferrandina hat zusammen mit seinen Kollegen in derGruppenleitung ein klares Ziel: "Wir möchten den bisher erfolgreicheingeschlagenen Weg weiterverfolgen, die globale Ausrichtung derZühlke Gruppe als Partner für Business Innovation zu stärken. Diezentrale Aufgabe der Gruppenleitung wird es in den kommenden Jahrensein, hierfür die strategischen Weichen zu stellen."Die Zühlke Gruppe hat außer in Deutschland Standorte in derSchweiz, Großbritannien, Österreich, Serbien und Singapur. 2016erzielte die Gruppe einen Umsatz von 122 Millionen Euro und zählte810 Mitarbeiter.Im Verwaltungsrat der Gruppe gibt es weitere Veränderungen: SamuelGartmann, bisher VR-Präsident, Andreas Strahm und Christoph Dürmüllertreten zurück. Oliver Gassman bleibt im Zühlke-VR, dem neu nebenMichael Hirsch auch Martin Rutishauser von Zühlke Ventures undPhilipp Sutter angehören sollen. Philipp Sutter, seit 2003 CEO vonZühlke Schweiz, wird per 1. Juli 2018 als Verwaltungsratspräsidentder Zühlke Gruppe vorgeschlagen. Sein Nachfolger als Schweiz-Chefwird Nicolas Durville, der seit 2010 Mitglied der Geschäftsleitungvon Zühlke Schweiz ist. Die Veränderungen im Verwaltungsrat werdenmit der Wahl an der Generalversammlung im Juni 2018 bestätigt.Das UnternehmenAls Dienstleister für Innovationsprojekte vereint Zühlke Business-und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die Kunden begeistern. Fürsie entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte,Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Ideeüber die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als800 Experten mit der Erfahrung aus über 8'000 Projekten.Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in Deutschland,Großbritannien, Österreich, Serbien, Singapur und der Schweizpräsent. 2016 erzielte das Unternehmen mit über 800 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern einen Umsatz von 133 Millionen Schweizer Franken(122 Millionen Euro; 106 Millionen GBP).Pressekontakt:Steffen SpendelSenior PR ManagerTel: +49 6196 777 54 451Mobil: +49 173 451 13 72Fax: +49 6196 777 54 54steffen.spendel@zuehlke.comOriginal-Content von: Zühlke Engineering GmbH, übermittelt durch news aktuell