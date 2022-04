Fabrinet-Aktie: Ein Blick auf die Kapitalrendite!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Fabrinet (NYSE:FN) verdiente im zweiten Quartal 48,88 Mio. USD, was einem Anstieg von 9,47 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Fabrinet verzeichnete außerdem einen Gesamtumsatz von 566,63 Mio. $, was einem Anstieg von 4,29 % gegenüber Q1 entspricht. Im ersten Quartal verdiente Fabrinet 44,65 Millionen Dollar, und der Umsatz belief sich auf 543,32 Millionen Dollar. Was ist die Rendite des… Hier weiterlesen