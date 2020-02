Fabian Kreim gewinnt ,Ice Race of Champions' von SKODA vor Julian Wagner in Zell am See (FOTO)

Zell am See (ots) - - Der Deutsche Rallye-Meister Kreim war der schnellste vonvier internationalen Rallye-Assen, die auf identischen 290 PS starken SKODAFABIA Rally2 evo beim GP Ice Race in Zell am See-Kaprun (1. bis 2. Februar 2020)um den Sieg kämpften- Rund 16.000 Zuschauer wurden von SKODA Piloten, dem JuniorenRallye-Europameister (ERC1) Filip Mares, dem slowakischen Champion Martin Koci,dem Deutschen Rallye-Meister Fabian Kreim und dem Zweiten der ÖsterreichischenStaatsmeisterschaft, Julian Wagner, glänzend unterhaltenRallye-Asse von SKODA sorgten bei den rund 16.000 Renn- und Rallye-Fans beim GPIce Race im österreichischen Zell am See-Kaprun (1. bis 2. Februar 2020) fürBegeisterung. Im Rahmen dieser einzigartigen Veranstaltung traten drei Meisterund ein Vize-Champion beim so genannten ,Ice Race of Champions' mit technischidentischen, vom Werksteam vorbereiteten SKODA FABIA Rally2 evo im Kampf um denSieg gegeneinander an. In der Addition der Läufe beider Tage gewann der DeutscheRallye-Meister Fabian Kreim mit einem Sieg und einem zweiten Platz dieGesamtwertung vor Julian Wagner (AUT). Martin Koci (Slowakei) wurde Dritter vorFilip Mares aus der Tschechischen Republik.Am ersten Februar-Wochenende präsentierte das GP Ice Race eine einzigartige Showmit rund 150 Fahrern in historischen und modernen Renn- und Rallye-Fahrzeugen.Filip Mares aus der Tschechischen Republik (2019Junioren-Rallye-Europameister/ERC1), Martin Koci (Slowakischer Rallye-Meister),Fabian Kreim (Gewinner des Deutschen Championats) und der Vizemeister derÖsterreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft 2019, Lokalmatador Julian Wagner,traten gegeneinander an. Sie kämpften mit technisch identischen, vom Werksteamvorbereiteten SKODA FABIA Rally2 evo um den Sieg beim ,Ice Race of Champions'.Der Sieger der Kategorie wurde durch die Addition der Wertungsläufe am Samstagund Sonntag ermittelt. Mit einem Sieg am Samstag und Rang zwei am Sonntag holteFabian Kreim den Gesamtsieg vor Julian Wagner, der am ersten Tag Drittergeworden war und am Sonntag einen Laufsieg geholt hatte. Mit einem zweiten undvierten Rang eroberte Martin Koci den verbliebenen Platz auf dem Podium. Für denviertplatzierten Filip Mares war das GP Ice Race eine gute Gelegenheit, um sichfür das Fahren auf Eis und Schnee vorzubereiten: Der EuropäischeJunioren-Europa-Rallye-Meister (ERC1) wird mit einem privat eingesetzten SKODAFABIA Rally2 evo an der Rallye Schweden (13. bis 16. Februar 2020) teilnehmen.Jan Kopecký, der mit dem SKODA FABIA im letzten Jahr beim GP Ice Race seineKategorie gewann, hatte beim GP Ice Race 2020 eine neue Aufgabe. Er betreute dieNachwuchspiloten und unterhielt die Fans bei Demorunden mit dem SKODA FABIARally2 evo.Ergebnisse GP Ice Race 2020/,Ice Race of Champions':1. Fabian Kreim (GER), SKODA FABIA Rally2 evo, 18 Punkte2. Julian Wagner (AUT), SKODA FABIA Rally2 evo, 16 Punkte3. Martin Koci (SVK), SKODA FABIA Rally2 evo, 12 Punkte4. Filip Mares (CZE), SKODA FABIA Rally2 evo, 10 PunkteZahl des Tages: 16.000Rund 16.000 Zuschauer kamen zum GP Ice Race 2020 in Zell am See-KaprunPressekontakt:Andreas LeueReferent Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4509411OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell