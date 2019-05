Fabian Kreim/Tobias Braun streben in der Deutschen Rallye-Meisterschaft zweiten Sieg an, SKODA AUTO Deutschland verspricht tolle Show in Sachsen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Fabian Kreim will mit neuem Beifahrer Tobias Braun Gesamtsiegvon 2017 wiederholen- Kreim: "Die Rallye Sachsen ist für mich ein besonderes Highlightder Saison"- Publikumsliebling Matthias Kahle driftet im legendären SKODA 130RS dem Feld vorwegNach dem glanzvollen Comeback in der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) will SKODA AUTO Deutschland auch bei derAvD-Sachsen-Rallye Tausenden Fans eine tolle Show bieten. Derzweimalige deutsche Rallye-Meister Fabian Kreim (D) hat mit seinemneuem Beifahrer Tobias Braun (D) in Zwickau den zweiten Sieg imzweiten DRM-Saisonevent im Visier. Ein weiteres Highlight des SKODAAuftritts am 24. und 25. Mai ist Publikumsliebling Matthias Kahle(D): Der deutsche Rallye-Rekordchampion will mit spektakulären Driftsim legendären SKODA 130 RS wieder für Staunen beim Publikum sorgen."Die Sachsen-Rallye ist für mich ein besonderes Highlight in derDRM. Mein Gesamtsieg in Zwickau im Jahr 2017 und die großeBegeisterung der Zuschauer ist mir noch in bester Erinnerung! Ichfreue mich, dass ich nach einem Jahr Auszeit wieder vor den vielenheimischen Rallye-Fans dabei sein darf. Gegen starke Konkurrenzwollen wir hier um den Sieg kämpfen", verspricht Fabian Kreim. DerOdenwälder fiebert den gut 150 Asphalt-Wertungskilometern entgegenund freut sich neben den zwei neuen Prüfungen im Vogtland ganzbesonders auf den wilden Ritt am Freitagabend an der Glück-Auf-Brückein der Zwickauer Innenstadt. Der nationale Rallye-Champion von 2016und 2017 kommt als einer der Topfavoriten und Spitzenreiter derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) nach Zwickau. Beim erstenSaisonlauf in diesem Jahr, der Saarland-Pfalz-Rallye, feiertenKreim/Braun einen überlegenen Sieg.Es war nach dem erfolgreichen Ausflug des Rallye-Teams von SKODAAUTO Deutschland in die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im Jahr2018 ein glanzvolles Comeback im nationalen Championat. Und zugleichder perfekte Start eines neuen Kapitels für Fabian Kreim: Erstmalssaß Tobias Braun als Copilot an seiner Seite. Dass der sich beim,Beifahrer-Casting' von SKODA AUTO Deutschland durchgesetzt hat undnun der Copilot an der Seite von Fabian Kreim ist, macht ihn nochimmer überglücklich: "Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen.Und auf die Sachsen-Rallye freue ich mich ganz besonders."Fabian Kreim hat seinen neuen Copiloten gut eingestimmt,schließlich gehört die Rallye rund um Zwickau zu seinenLieblingsevents. 2017 wurde er noch mit Beifahrer Frank Christian alsGesamtsieger geehrt. Im Jahr zuvor hatte er zwar die DRM-Wertunggewonnen, belegte in der Gesamtwertung allerdings "nur" Platz zweimit einem Minirückstand von 4,2 Sekunden auf den Porsche-PilotenRainer Noller (D). Die Porsche werden auch dieses Mal zu denHauptkonkurrenten von Fabian Kreim gehören, insbesondere Lokalmatadorund Ex-Champion Ruben Zeltner (D).Zum illustren Feld der Konkurrenten gehören auch Hyundai-PilotHermann Gassner Jr. (D) sowie Dennis Rostek (D), der mit Kreimsehemaligem Copiloten Frank Christian (D) ebenso im neuen VW Polo GTIR5 antreten wird wie Christian Riedemann/Michael Wenzel (D/D) sowieDreifach-Ex-Champion Dieter Depping (D) mit Co Timo Gottschalk (D).Letztere starten für VW Motorsport und dürften ganz klar dieMesslatte hochlegen - nicht nur für Fabian Kreim und Tobias Braun inihrem SKODA FABIA R5. Auf das tschechische Erfolgsmodell setzen imÜbrigen auch Philip Geipel (D), Ron Schumann (D) und Julius Tannert(D)."Tolle Strecken, viele Fans, ein Fahrerlager mitten in Zwickau -die Sachsen-Rallye hat immer etwas ganz Besonderes. Für Fabian Kreimund unseren neuen Copiloten Tobias Braun ist der zweite Saisonlaufder DRM eine ganz wichtige Etappe auf dem Weg zum anvisiertenTitelgewinn. Wir wollen eine tolle Show bieten", verspricht AndreasLeue, verantwortlich für Motorsport und Tradition bei SKODA AUTODeutschland.Zum außergewöhnlichen SKODA Programm gehört traditionell auch derAuftritt des siebenmaligen deutschen Rallye-Meisters Matthias Kahleim ,Porsche des Ostens'. Spektakuläre Drifts sind garantiert, wennder Champion mit dem Rallye-Oldtimer SKODA 130 RS unter anderemFreitagabend über die Glück-Auf-Brücke als VIP-Taxi unterwegs ist.Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201908.03. - 09.03.2019 ADAC Rallye Saarland-Pfalz24.05. - 25.05.2019 AvD-Rallye-Sachsen14.06. - 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg26.07. - 27.07.2019 ADAC Rallye Wartburg09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge18.10. - 19.10.2019 ADAC 3-Städte-RallyePressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell