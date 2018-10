Bad Homburg (ots) -Olympiasieger Fabian Hambüchen kämpfte sich gemeinsam mitLaufanfängern beim Bridgestone Great 10k in Berlin über die ZiellinieFreudentränen und große Erleichterung: Olympiasieger FabianHambüchen hat am 14. Oktober 2018 gemeinsam mit seinem Team ausLaufanfängern die Ziellinie des Bridgestone Great 10k in Berlinüberquert. "Diese zehn Kilometer waren richtig harte Arbeit! Ichhätte nicht gedacht, dass ich mich über Blasen an den Füßen genausofreue wie über Gold um den Hals", verrät Fabian Hambüchen. "Ich binmega stolz auf mein Team! Wir haben hart gekämpft und gezeigt, dassman mit dem passenden Team und der richtigen Motivation Hindernisseüberwinden kann. Jetzt haben wir uns unseren großen Traum erfüllt!"Als Teil der Bridgestone Kampagne "Verfolge Deinen Traum. Egal waskommt" haben sie sich gemeinsam als Team "Heimliche Sieger" dergroßen Herausforderung gestellt. Bridgestone MarkenbotschafterHambüchen stand den Laufanfängern dabei nicht nur als Mentor zurSeite, sondern absolvierte selbst das Trainingsprogramm.Nach fünf harten Trainingsmonaten hat sich das Team um FabianHambüchen seinen großen Traum erfüllt: Gemeinsam mit demOlympiasieger bestritten die Laufanfänger ihren ersten10-Kilometer-Lauf in Berlin. "Für mich ist dieser Erfolg heute unddas Trainingsprogramm in den vergangenen Monaten der Beginn einesneuen Lebensabschnitts. Ich bin chronisch an Multipler Skleroseerkrankt. Das ist aber keine Ausrede, stattdessen habe ich mit derTeilnahme am Bridgestone Great 10k gezeigt, dass man sich nichtunterkriegen lassen darf", sagt Team-Mitglied Kai aus Meinerzhagen."Jetzt möchte ich dranbleiben, um irgendwann einmal einenHalbmarathon laufen zu können!"Auch Ute aus Dietzenbach ist überglücklich: "Jeder von uns hattein der Vorbereitung mal einen Durchhänger. Aber wir haben uns immerwieder gegenseitig motiviert und gepusht - genau das hat unser Teamausgemacht. Aber natürlich werde ich auch nach dem Bridgestone Great10k weiter laufen, um meinen Blutdruck auf natürlichem Wege zu senkenund ihn ohne Blutdrucksenker langfristig niedrig zu halten."Selbst Fabian Hambüchen, der bei den Olympischen Spielen Rio 2016Gold am Reck gewann, war an der Ziellinie ordentlich aus der Puste:"Nach zehn Kilometern komme auch ich an meine Grenzen. Ich bin totalstolz auf mein Team. Wir haben uns bis zur Ziellinie gegenseitigmotiviert. Dabei hat jeden von uns etwas anderes angetrieben, für dases sich zu kämpfen lohnt. Diese Erfahrung und Kampagne zeigen, dassdie Reise genauso wichtig ist, wie das Ziel", berichtet derSpitzensportler. "Wir haben unsere Komfortzone verlassen und jederwird das Erfolgserlebnis anders mit in seinen Alltag mitnehmen. Dereine hat einen neuen Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag gefunden,dem nächsten fällt es wieder leichter, mit seinen Kindern auf demSpielplatz zu toben. In uns allen steckt ein 'Heimlicher Sieger'!"Als weltweiter Olympischer Partner und Initiator des Trainingskümmerte sich Reifenhersteller Bridgestone um die optimaleUnterstützung der Laufanfänger: Alle Teilnehmer haben eine intensiveBetreuung durch professionelle Laufcoaches, einen ausführlichenMedizin- und Gesundheitscheck, individualisierte Trainingspläne sowieeine komplette Ausrüstung erhalten.Die Aktion ist Teil der Bridgestone Kampagne "Verfolge DeinenTraum. Egal was kommt", die im Rahmen der weltweiten Partnerschaftmit den Olympischen Spielen entwickelt wurde, um das sportlicheEngagement in Deutschland sichtbar zu machen. Der Olympiasieger imKunstturnen Fabian Hambüchen ist einer der Botschafter der Kampagne,der trotz vieler Widerstände nie aufgegeben und hart dafür gekämpfthat, sich seinen Traum vom Olympiasieg zu erfüllen. Bridgestonemöchte Menschen aller Altersgruppen mit unterschiedlichen Fähigkeitenund Leidenschaften inspirieren und dazu motivieren, niemalsaufzugeben und für ihre Träume zu kämpfen - trotz aller Hindernisseauf ihrem Lebensweg. Denn genau wie die Olympische Bewegung verstehtBridgestone, dass die Reise ebenso wichtig ist wie das Ziel.Das emotionale Video der "Heimlichen Sieger" und OlympiasiegerFabian Hambüchen finden Sie hier: https://we.tl/t-u9KpjkJEWv.Pressekontakt:Pressekontakt BridgestoneDeutschland, Österreich, Schweiz:Thomas Recke0049-6172 408 1182thomas.recke@bridgestone.euAgenturkontakt Deutschland, Österreich, Schweiz:P.U.N.K.T. PRBenjamin Kolthoff0049-40 85 37 60 11benjamin.kolthoff@bridgestone.euOriginal-Content von: Bridgestone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell