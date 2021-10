Faber-Castell erwartet 6% Wachstum / Investitionen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Supply Chain sind Teil einer zukunftsweisenden Unternehmensausrichtung

Stein (ots) -Die Faber-Castell Gruppe erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 ein Umsatzwachstum von mindestens 6% gegenüber Vorjahr*. Bei steigenden Investitionen soll auch die Profitabilität gesteigert werden. Bedingt durch die Pandemie hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von ca. 10% gegenüber Vorjahr erfahren. Zusätzlich belasten negative Währungseffekte besonders aus den großen Märkten Lateinamerikas und Asiens die Umsatzentwicklung in ähnlicher Größe. Sondereffekte wie weltweite Lockdowns des Einzelhandels, monatelange Schließung der Schulen sowie Währungsschwankungen hatten das Unternehmen und die Branche besonders herausgefordert. Auch wenn besonders in wichtigen Ländern Lateinamerikas und Asiens pandemiebedingten Unwägbarkeiten weiterbestehen, blickt Faber-Castell optimistisch in die Zukunft: "Insbesondere in den Märkten Deutschland, USA und Australien sind wir auf einem sehr erfreulichen Kurs und konnten Marktanteile weiter ausbauen", so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Seit dem Ausbruch von COVID-19 hat das Unternehmen zügig eine Reihe von organisatorischen Anpassungen erfolgreich umgesetzt, die auch einen Abbau von ca. 1.100 Stellen weltweit erforderlich machten. Auch Deutschland ist mit 110 Arbeitsplätzen von den Anpassungen betroffen. "Diese Maßnahmen tun weh", so Leitz. "Sie waren jedoch leider nötig, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen".Das Unternehmen hat ein breitangelegtes Transformationsprogramm auf den Weg gebracht: Durch Organisations- und Prozessverbesserungen soll die Geschwindigkeit erhöht und die Komplexität reduziert werden. So wurden in Funktionen wie z.B. Marketing und Finance Regionalkompetenzen aufgebaut. Auch der SAP-Rollout in der Gruppe wurde weiter vorangetrieben. Für Frühjahr 2022 ist der Umzug des europäischen Distributionszentrums geplant, um durch Verpackungsautomatisierung, Late Customizing und Zusammenführung von Prozessen den Kundenservice weiter zu erhöhen.Gezielt sind weitere Investitionen in die Digitalisierung der Supply Chain und für Nachhaltigkeitsinitiativen geplant. Auch der Erwerb einer Produktionsimmobilie in den USA ist Teil des Investitionsprogrammes."Ich bin stolz auf das, was wir bisher bereits erreicht haben" so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. "Die Pandemie hat unseren Entwicklungsprozess maßgeblich beschleunigt. Wir werden gemeinsam mit unseren weltweiten Teams, Kunden und Geschäftspartnern diesen Schub nutzen, das Unternehmen optimal für die Zukunft auszurichten und als globalen innovativen Marktführer dauerhaft zu verankern. In den für uns relevanten Zukunftsfeldern wie Kreativität und Nachhaltigkeit wird Faber-Castell den Unterschied machen, das ist unser erklärtes Ziel!"Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und ca. 6.500 Mitarbeitern ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und seit neun Generationen im Besitz derselben Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großen Zahl von Produktinnovationen. Der Gruppenumsatz im Geschäftsjahr 20/21 betrug 452 Mio. Euro.*unter Annahme stabiler Währungskurse.Pressekontakt:Mehr Hintergrundgeschichten? Besuchen Sie unser Online-Magazin aufunserer Website: www.faber-castell.de/corporate/magazinFaber-Castell AGPresseabteilungpress-office@faber-castell.deOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell