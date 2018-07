Fabelhafte Meerjungfrauen: Der Trend 2018 jetzt als Magazin (FOTO)

Berlin (ots) -Der Meerjungfrauen-Hype erreicht das Zeitschriftenregal! Mit"Fabelhafte Meerjungfrau" tauchen ab 9. August alleMeerjungfrauen-Fans in eine magische, glitzernde Unterwasserwelt ein.Mit fantastischen Rätseln und tollen Spielen lässt es die Leserinnenauf traumhaften Meerschaum-Wogen voller guter Laune schweben undbietet jede Menge spritzigen Spaß. Mit witzigen Postern, lustigenQuiz-Seiten und zudem einem glitzernden Sondercover mit Goldlack alsganz besonderes Highlight.Zusätzlich liegen dem Heft zwei zauberhafte Ketten undGlitzersticker als Extra bei. Das Magazin richtet sich an Mädchenzwischen vier und acht Jahren sowie an alle Fans der glitzerndenFabelwesen. Es erscheint als einmaliges Sonderheft zum aktuellenTrend und ist im Einzelhandel erhältlich.Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Weitere Informationen zuAnzeigen: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail:d.eggert@egmont.de.Für Verlosungs- und Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte anden untenstehenden Kontakt.Pressekontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell