Fabasoft Aktie: Das macht richtig Spaß!

Für die Aktie Fabasoft aus dem Segment "Anwendungssoftware" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 21.05.2022, 02:00 Uhr, ein Kurs von 21.8 EUR geführt.

Unsere Analysten haben Fabasoft nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Fabasoft hat mit einer Dividendenrendite von 3,51 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.74%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt +1,77. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Fabasoft-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 39,26 ist die Aktie von Fabasoft auf Basis der heutigen Notierungen 39 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (63,85) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fabasoft. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

