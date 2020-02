Fabasoft Aktie: Brechen jetzt alle Dämme?

Fabasoft konnte mit seinem Flaggschiffprodukt Mindbreeze zuletzt große Erfolge feiern. Zuletzt konnte die US Food and Drug Administration als Kunde gewonnen werden, weitere Großprojekte wurden bereits in Aussicht gestellt. An der Börse kommt das natürlich gut an. Besonders am Dienstag fällt die Aktie von Fabasoft mit Zugewinnen von knapp acht Prozent auf und erreicht damit ein neues Mehrjahres-Hoch.

Geht da noch was?

