F-wheel führt das ultimative Elektrofahrrad ein und sorgt damit für Aufsehen

Dank seiner drei verschiedenen Fahrmodi und mehreren anderenunglaublichen Funktionen wird das E-Fahrrad den VerkaufsrekordbrechenShenzhen, China (ots/PRNewswire) - F-wheel hat mit Stolz dieMarkteinführung seines brandneuen DYU Smart Bike D2 der zweitenGeneration angekündigt. Das Technologieunternehmen hat daselektrische Fahrrad mit mehreren erstaunlichen Funktionen versehen.So bietet das Fahrrad manuellen Antrieb, elektrischen Antrieb undeinen Elektro-Moped-Modus."Unser rundum neues Elektro-Klapprad ist leicht und verfügt übereine Smart App, sodass die Radfahrer seine Funktionen mitLeichtigkeit über ihre Smartphones steuern und kontrollieren können",so Liwei, CEO von F-wheel. "Das Elektro-Klapprad ist ebenfalls mitInduktionsscheinwerfern ausgestattet, um unseren geschätzten Kundenauch im Dunkeln den Weg zu leuchten", fügte er hinzu. Das neueelektrische Fahrrad hat eine hohe Kilometerleistung undAufladeschutz.Zusätzlich kann das leichte E-Fahrrad mit nur einer Hand gehobenwerden, da es gerade mal 13 Kilogramm wiegt. Darüber hinaus lässt essich bequem halten und kann aufgrund seines bogenförmigen Designsproblemlos hochgehoben werden. Ebenfalls kann es zum Verstauen leichtzusammengeklappt oder verschoben werden und passt ohne viel Mühe inden Kofferraum einer gewöhnlichen Limousine. Weitere großartigeFunktionen des elektrischen Fahrrads sind sein Bildschirm sowie dasdigitale Sperrsystem, das per Smartphone kontrolliert wird, um fürSicherheit zu sorgen.Das neue elektrische Klapprad von F-wheel ist ebenfalls mit einereffektiven Batterie ausgestattet, die sich in nur drei Stundenvollständig aufladen lässt und pro Ladevorgang eine beeindruckendeKilometerleistung von 20 km bietet. Zusätzlich verfügt das Fahrradüber aufpumpbare Gummireifen, die schlagfest sind und alleStraßenverhältnisse bewältigen können. Wenn der Radfahrer die Pedalenzum Fortbewegen nutzen möchte, kann das E-Fahrrad auch manuellverwendet werden. Der Rahmen aus Flugzeug-Aluminium, das leichteGestell und das Klappdesign machen es zur perfekten Wahl und dasUnternehmen lädt Radfahrer aus aller Welt ein, es für ihr täglichesPendeln auszuprobieren.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen:https://www.fwheel.cc/product/dyu-smart-bike-d2F-wheel ist ein Hightech-Unternehmen im Bereich intelligenteFortbewegungsmittel.Pressekontakt:Name des Unternehmens: Zhengzhou F-wheel Industrial Co., Ltd.Shenzhen, ChinaAnsprechpartner: Jesse Jin+86-187-6887-7815URL: www.fwheel.ccE-Mail: jesse@fwheel.ccFoto - http://mma.prnewswire.com/media/603531/DYU_Electric_Bike.jpgOriginal-Content von: F-wheel, übermittelt durch news aktuell