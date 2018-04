"F*ck you Luke": Uschi Glas wird für Luke Mockridge wieder zur Schülerin (FOTO)

Unterföhring (ots) -Rollenwechsel: Zuletzt als ausgebrannte Lehrerin Leimbach-Knorr("Fack ju Göhte") zu sehen, drückt Schauspiel-Ikone Uschi Glas nunselbst wieder die Schulbank. Sie stellt sich in der dritten Ausgabevon "LUKE! Die Schule und ich" am Freitag, 27. April um 20:15 Uhr inSAT.1 den kniffligen Aufgaben von "Klassenlehrer" Luke Mockridge. 58Jahre nach ihrem Schulabschluss eine echte Herausforderung für die74-Jährige: "Der Ansatz, wie ich anno dazumal z.B. Mathematik gelernthabe, war ja schon bei meinen Kindern falsch. Heute gibt es ein ganzanderes Rechensystem und dadurch sind die Kids viel schneller." IhreStärke sieht sie bei Fragen in Naturwissenschaften, "allerdings stehtman auch oft auf der Leitung oder hat einfach Pech bei der Frage".In diesem Fall könnte ihr Mitschüler und Comedian BastianBielendorfer behilflich sein, der ein besonders schweres Los inseiner Schulzeit hatte: "Ich war ein Lehrerkind und hatte erst meineMutter auf der Grundschule, dann meinen Vater auf dem Gymnasium undder Direktor war auch noch mein Onkel." Fernsehkoch und ModeratorHorst Lichter und Comedian Michael Kessler komplettieren diePromi-Schulbank. Gemeinsam treten sie gegen Schülerinnen und Schülerder Grundschule Burg Ummendorf (Grundstufe) und desLandrat-Lucas-Gymnasiums Leverkusen (Mittel- und Oberstufe) an. Ob inder dritten Folge zum ersten Mal die Promis gewinnen werden?"LUKE! Die Schule und ich" immer freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Fotos aus der Show unter http://presse.sat1.de/lukemockridgePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell