F: Was macht der Markt?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie F, die im Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0,46 HKD.F haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt F mit einer Rendite von 98,28 Prozent mehr als 94 Prozent darüber. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,53 Prozent. Auch hier liegt F mit 93,75 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

