F-LANE kürt fünf vielversprechende Tech-Start-ups von und für Frauen

Berlin (ots) - F-LANE ist der europaweit erste Accelerator mitFokus auf Impact Start-ups von und für Frauen im Tech-Bereich. DasVodafone Institut wählte für F-LANE die fünf überzeugendstenJungunternehmen aus. Durchgesetzt haben sich Start-ups und SocialVentures aus Indien, Ghana, Nigeria, Großbritannien und Deutschland.Auf diese wartet nun ein siebenwöchiges Förderprogramm in Berlin,inklusive Gründerinnenberatung, Training, Zugang zu Netzwerken undfinanzielle Starthilfe. Die Mehrzahl der Start-ups der vergangenenF-LANE Runden hatte im Anschluss des Programms Investitionen erhalten- zum Teil in Höhe von bis zu 4,5 Mio. Euro.Das Programm des Accelerators startet ab dem 4.Oktober in Berlin.Höhepunkt ist der Demo Day der fünf FinalistInnen von F-LANE am 21.November vor Investoren und EntscheidungsträgerInnen aus Wirtschaft,Medien und Politik. Alice Deißner, Direktorin des Vodafone Institutsfür Gesellschaft und Kommunikation: "Insbesondere bei Gründerinnen imTech- Sektor halten sich Vorurteile gegenüber Frauen hartnäckig, unddie Zahlen zu ihrer Benachteiligung sind alarmierend. Es brauchtProgramme wie F-LANE, die dieses Thema auf die Agenda setzen undaufzeigen, dass es eine Vielzahl an herausragenden Geschäftsmodellenund inspirierende GründerInnen-Teams gibt."F-LANE Start-ups 2019: Developers in Vogue (Ghana), Together forHer (India), Safe & the City (UK), Boost Thyroid (DE), Rubi Health(Nigeria).F-LANE sucht in Kooperation mit dem Impact Hub Berlin und derSocial Entrepreneurship Akademie international nach innovativenStart-ups mit einem Fokus auf Frauen*, die ein soziales Problemunternehmerisch lösen und die das Potential haben, eine breiteWirkung zu erzielen. Die Kriterien bei der Auswahl derF-LANE-Start-ups sind neben dem Nachweis eines More-than-profitModells, ein messbarer Impact der Gründungsidee, der Fokus aufTechnologien sowie die Stärkung von Frauen*.Pressekontakt:Danyal AlaybeyogluLeitung Marketing, Medienarbeit & KampagnenMobile: +49 172 2403359danyal.alaybeyoglu@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell