F.A.Z. rollt neue Dachmarkenkampagne aus

Frankfurt am Main (ots) - Zum Jubiläum erscheinen deutschlandweit neueKampagnenmotive.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) rollt ab November eine neueDachmarkenkampagne aus. Die Motive werden deutschlandweit in Print- undOnlinemedien ausgespielt. Damit bildet die F.A.Z. den Auftakt zu einerstringenten Markenkommunikation, die neue Leser an die Zeitung heranführen soll.Die Kampagne ist in Zusammenarbeit mit Scholz & Friends entstanden.Zum 70-jährigen Bestehen hatte die F.A.Z. bereits Ende September einen neuenMarkenauftritt gestartet. Im Zentrum steht der neue Claim "Freiheit beginnt imKopf", der die Haltung der Frankfurter Allgemeinen zum Ausdruck bringt. Erspiegelt den Gründungsanspruch der Zeitung, den Freigeist der Redaktion und dieSelbstbestimmung ihrer Leser wider. Die neue Dachmarkenkampagne lädt den Claimüber Haltungsstatements auf.Die Kluge-Kopf-Kampagne bleibt als zeitloser Klassiker und bildstarkeBestätigungs-kampagne bestehen. Claim dieser bekannten Motivreihe ist weiterhin"Dahinter steckt immer ein kluger Kopf".Weitere Informationen unter www.freiheitimkopf.de.